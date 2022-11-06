Бен-Гвир потребует ухудшить условия содержания террористов в тюрьмах: СМИ

Депутат Кнессете Итамар Бен-Гвир во время встречи с премьер-министром Биньямином Нетаниягу может выдвинуть свои требования о вступлении в должность министра и формировании правительства.

Об этом сообщает INN.

Журналисты утверждают, что Бенг-Гвир который, вероятно, будет министром, отвечающим за полицию и тюремную службу, как ожидается, попросит Нетаниягу ужесточить и ухудшить условия содержания заключенных в различных тюрьмах. Фактически Бен-Гвир попросит принять отчет бывшего суперинтенданта Шломи Кетби, который возглавлял комиссию, расследовавшую условия содержания заключенных по режиму.

Кетби, который был назначен предыдущим министром внутренней безопасности Гиладом Эрданом, опубликовал в отчете, впервые обнародованном в мае 2021 года депутатом Кнессета Орит Штрук, условия содержания заключенных по соображениям безопасности, где он подробно описал «автономию «, которой заключенные наслаждаются в тюрьмах. Так, он разработал рекомендации для новой политики по этому вопросу. Следует отметить, что этот отчет не был реализован.

Среди требований Бен-Гвира, по мнению источников в системе безопасности, можно назвать требование об отмене дифференцированного содержания в камерах. Также ожидается, что он попросит прекратить специальное питание.

Ранее журналисты сообщили, что Бен-Гвир потребует еще один министерский портфель.

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