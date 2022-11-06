СМИ: Бен-Гвир потребует еще один министерский портфель

Лидер «Оцма-Йехудит» требует, чтобы один из членов его партии был назначен министром образования, чтобы ввести более глубокое изучение иудаизма в светских школах.

Кан Решет Бет сообщил, что председатель «Оцма йехудит», депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир, не удовлетворится только тем, что будет министром общественной безопасности. Он также намерен потребовать, чтобы его партия получила министерство образования.

Согласно отчету, образовательный портфель монут отдать в руки одного из членов «Оцма Иехудит», и в рамках этого партия также стремится сформулировать реформу, которая обеспечит более глубокое изучение еврейской истории и изучения наследия в светских школах.

Ранее сообщалось, что председатель партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич и председатель партии «Оцма Иегудит» Итамар Бен-Гвир объявили в воскресенье утром, что они совместно будут принимать участие в переговорах с премьер-министром Биньямином Нетаниягу о формировании следующего правительства.

В своем заявлении оба заявили, что этот шаг необходим «для восстановления управления и личной безопасности, проведения необходимых реформ в судебной системе, укрепления еврейской идентичности и обеспечения позиций, которые позволят нам влиять на реализацию их требований».

Они добавили, что их «партии не войдут в коалицию без друг друга. Более полумиллиона избирателей выбрали нас, чтобы внести изменения, и мы привержены им».

Ранее Курсор писал, что стало известно, кого Нетаниягу назначит начальником штаба в канцелярии премьер-министра.