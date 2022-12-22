Смертную казнь для террористов утвердили в коалиционных соглашениях – СМИ

Утверждается, что смертная казнь для террористов была внесена в коалиционные соглашения по требованию депутата Оцма Иегудит и Кнессета Итамара Бен-Гвира.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Бен-Гвир уже давно выступает за применение смертной казни для террористов. Например, в прошлом месяце он высказался о теракте в Ариэле, вследствие которого три человека погибли и еще четверо получили ранения.

Ультраправый политик обратился к будущему правительству и заявил о необходимости принятия закона, устанавливающего смертную казнь для террористов. По его мнению, лишь с помощью «железной руки» можно положить конец терроризму.

Помимо этого Израильский институт демократии (IDI) в рамках недавнего опроса установил, сколько израильтян придерживаются мнения, что силы ЦАХАЛа должны убивать террористов, даже если они больше не опасны. Также исследование касалось темы смертной казни.

Оказалось, что по сравнению с 2018 годом население более радикально настроено касаемо этого вопроса и поддерживает убийство террористом. 55% участников опроса полагают, что ЦАХАЛ должен убивать террористов в любом случае. Для сравнения, четыре года назад число согласных с этой точкой зрения составляло 37%.

45% граждан Израиля утверждают, что нужно атаковать гражданское население в Секторе Газа ради сдерживания ракетных обстрелов террористов в сторону нашей страны (в 2018 году ‒ 27,5%). Также выяснилось, что 71% поддерживают применение смертной казни к террористам (в 2018 году ‒ 63%).

«Курсор» также сообщал, что появились детали коалиционных соглашений нового правительства. Среди них упоминается о неожиданном пункте, согласно которому новый министр жилищного строительства и строительства будет иметь место в кабинете политической безопасности. Подробнее об этом читайте в нашем материале.