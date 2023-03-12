Бен-Гвир прекращает сотрудничество с генпрокурором — СМИ

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир в воскресенье, 12 марта, сообщил генеральному прокурору Гали Бахарав-Миаре, что не доверяет ей «добросовестно представлять его в Высоком суде в будущих петициях против него» и организует свое собственное представительство.

Об этом сообщает Jewish Press.

Издание напоминает, что Бен-Гвир поспорил с генеральным прокурором в связи с двумя недавними инцидентами: в прошлую пятницу она приказала ему заморозить отстранение от должности начальника окружной полиции Тель-Авива Амихая Эшеда, а в воскресенье опубликовала заключение с требованием отсрочки инициированного правительством законопроекта о расширении иммунитета сил безопасности Израиля в отношении событий, происходящих во время оперативной деятельности.

«К сожалению, это не первый случай, когда вы принимаете решения по вопросам, касающимся меня и моего офиса, не разговаривая со мной. Это то, что вы сделали в отношении постановления полиции (вы опубликовали свое несогласие с законопроектом, не поговорив предварительно с нами). Так же вы действовали и в отношении других законов, продвигаемых «Оцма Иегудит», и в вопросах, связанных с принятием решений в министерстве национальной безопасности», — сообщил Бен-Гвир Бахарав-Миаре.

«При этих обстоятельствах я не верю, что вы будете добросовестно представлять меня в различных ходатайствах, и в возникших обстоятельствах будет законным, честным и справедливым, что я буду представлять себя или через частное представительство», — заключил министр.

Как сообщал Курсор, на днях министр национальной безопасности Итаман Бен-Гвир отстранил от должности главу Тель-Авивского округа полиции генерала Амихая Эшеда. Отстранение согласовали с генеральным инспектором полиции Коби Шабтаем. Формально Эшеда еревели на должность главы по внутреннему обучению.

В канцелярии Бен-Гвира заявили, что это заранее спланированная череда назначений, а не снятие с должности.

Ранее мы писали, что Бен-Гвир выступил с жестким заявлением в Бен-Гурионе.