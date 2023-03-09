Бен-Гвир выступил с жестким заявлением в Бен-Гурионе

Общаясь с журналистами в Терминале 3 аэропорта Бен-Гурион, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир сообщил Zman Yisrael, дочернему сайту Times of Israel, что протестующие «пытаются шантажировать нас угрозами, акциями протеста и блокировкой дорог, чтобы мы отказались от реформы. Это не имеет значения. Реформа будет принята до конца месяца».

Что касается попыток лидеров оппозиции запретить ему сидеть в полицейском командном пункте, Бен-Гвир сказал: «Я буду сидеть там, где захочу, точно так же, как там сидел [его предшественник] Омер Барлев».

Вчера Бен-Гвир посетил полицейское управление Тель-Авива перед запланированными на сегодня демонстрациями, организованными группами активистов, выступающими против перестройки судебной системы. Критики коалиции утверждают, что присутствие Бен-Гвира повлияло на решения полиции.

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