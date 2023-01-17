Бен-Гвир приказал начальнику полиции заблокировать празднование освобождения террориста

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир провел оценку с комиссаром полиции Коби Шабтаем и другими представителями правоохранительных органов в преддверии скорого освобождения заключенного, который был в тюрьме за убийство солдата.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Кузены Махер и Карим Юнис из арабского города Ара на севере Израиля убили капрала Авраама Бромберга в 1980 году. Их приговорили к пожизненному заключению, но в 2012 году тогдашний президент Шимон Перес смягчил их до 40 лет.

В начале этого месяца Карима Юниса освободили, во время чего в его родном городе состоялись публичные торжества, несмотря на указание Бен-Гвира предотвратить это.

Во время встречи с начальником полиции новый министр снова дал указание полиции не допустить празднования освобождения Махера Юниса в ближайшие дни.

«Полиция Израиля сделает все в соответствии с положениями закона и не допустит нарушения закона при освобождении террориста. Мы готовы к освобождению, и в то же время я несколько дней назад разговаривал с родственником покойного Авраама Бромберга и заверил его, что израильская полиция не допустит никакой поддержки или сочувствия террористу», — сказал Шабтай.

«Курсор» сообщал, что американская делегация отказалась встречаться со Смотричем и Бен-Гвиром.