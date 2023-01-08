Бен-Гвир приказал полиции убрать палестинский флаг повсюду, где он развевается ‒ СМИ

Министр общественной безопасности Итамар Бен-Гвир приказал комиссару израильской полиции Коби Шабтаю убрать палестинские флаги везде, где они развеваются в общественных местах Израиля.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Журналисты цитируют неназванных сотрудников полиции, утверждают, что они не знают, что делать с новой директивой крайне правого политика, поскольку в настоящее время полицейским разрешено снимать баннеры только в том случае, если считается, что они могут вызвать общественные беспорядки.

Ранее «Курсор» рассказывал, что Бен-Гвир приказал комиссару израильской полиции Коби Шабтаю расследовать публичные торжества, проведенные в честь палестинского осужденного за терроризм по имени Карим Юнис.

Юниса выпустили из тюрьмы к северу от Тель-Авива в четверг после 40 лет заключения за решеткой. Израильтянин арабского происхождения в 1980 году убил израильского солдата, за что он и отбывал наказание. 64-летнего освобожденного встретили сотни сторонников, которые пели национальный гимн ПА в его родной деревне Ара на севере Израиля.

По этому поводу в офисе Бен-Гвира заявили о «лишь частичном выполнении» инструкций по предотвращению установки праздничных палаток в честь Юниса. Это связано с тем, что его родственники и друзья разместили такую палатку, а также ему нанесли визиты официальные лица ПА.

После этого состоялась телефонная беседа между Бен-Гвиром и Шабтаем, где первый приказал полиции заняться проведением внутреннего расследования. Это нужно для предотвращения «повторения подобных событий в будущем».

По мнению нового министра, мероприятия, которые проводятся в честь Юниса, ‒ это празднование «подстрекательства и явной поддержки терроризма», что попросту недопустимо в Израиле. Он пообещал сделать все для предотвращения подобного, «пока мы не примем закон о смертной казни для террористов».