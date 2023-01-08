Упрек полиции: Бен-Гвир приказал расследовать празднование освобождения осужденного за терроризм

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир приказал комиссару израильской полиции Коби Шабтаю начать расследование публичных торжеств, которые были проведены в честь палестинского осужденного за терроризм, освобожденного на прошлой неделе, несмотря на директиву о предотвращении этого.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Это стало первым неявным упреком полиции со стороны нового министра, который потребовал и получил широкие полномочия в отношении полицейской политики во время недавних коалиционных переговоров.

Карим Юнис, заключенный, дольше всех отбывающий тюремный срок за правонарушения, связанные с безопасностью, был освобожден из тюрьмы Хадарим к северу от Тель-Авива в четверг после 40 лет заключения за решеткой. Юнис, израильтянин арабского происхождения, был осужден за терроризм за убийство израильского солдата в 1980 году. 64-летнего мужчину встретили сотни сторонников, которые пели национальный гимн ПА в его родной деревне Ара на севере Израиля.

Офис Бен-Гвира опубликовал заявление, в котором сказано, что его инструкции по предотвращению установки праздничных палаток в честь Юниса были «лишь частично выполнены», потому что семья и друзья Юниса установили такую ​​палатку, а официальные лица Палестинской администрации нанесли визиты, чтобы почтить его память. Впоследствии Бен Гвир провел телефонный разговор с Шабтаем и приказал полиции провести внутреннее расследование, которое будет представлено министру.

«Цель расследования — предотвратить повторение подобных событий в будущем», — говорится в заявлении.

Сам Бен-Гвир считает, что мероприятия, проводимые в честь Юниса, «являются празднованием подстрекательства и явной поддержки терроризма». Он утверждает, что такие мероприятия недопустимы в нашей стране.

«В Государстве Израиль нет места для торжеств в поддержку терроризма, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы предотвратить их, пока мы не примем закон о смертной казни для террористов», – добавил он.

«Курсор» сообщал, что Бен-Гвир ограничил для депутатов Кнессета возможность посещения заключенных.