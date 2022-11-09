Бен-Гвир прокомментировал приговор подростку, изнасиловавшему 10-летнюю девочку: Шокирующий инцидент

Председатель Оцма Иегудит и депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир высказался о приговоре подростку, который изнасиловал 10-летнюю девочку в Негеве.

Об этом сообщает Maariv и The Times Of Israel.

«Серьезный и шокирующий инцидент иллюстрирует сложную проблему в системе правосудия. Террорист, причинивший вред не только девушке и ее семье, но и жителям страны в целом, должен оказаться в тюрьме на долгие годы и не соглашаться ни на какие сделки о признании вины», – заявил Бен-Гвир.

По словам политика, ни одна израильская девушка не должна бояться выходить на улицу и тем более находиться в своем доме.

«Пришло время стать хозяевами в своем доме, вернуть управление и безопасность жителям юга, установить минимальные наказания для этих преступлений и обеспечить каждому мальчику и девочке безопасность», – добавил он.

Отметим, что в среду, 9 ноября, суд приговорил подростка к 5-летнему тюремному заключению за сексуальное насилие над 10-летней девочкой в ​​ее постели во время ограбления семейного дома в южном регионе Негев в 2021 году. Злоумышленник также заплатит 70 000 шекелей в качестве компенсации.

Приговор был частью соглашения о признании вины, в котором преступник признался в непристойном поступке в отношении несовершеннолетнего, проникновении в дом и попытке содомии. Отец девочки выразил гнев по поводу мягкого приговора, заявив, что семья согласилась на сделку о признании вины, чтобы избавить ребенка от травм, связанных со свидетельскими показаниями в суде и допросами адвокатов.

«Как обычно, израильские судьи смилостивились над преступником, а не над жертвой преступления. Половина приговоров (касалась – прим.ред.) причин, по которым (наказание – прим.ред.) должно быть смягчено. В итоге (судья – прим.ред.) приговорил его к пяти годам. Из того, сколько он просидит, я не знаю – за хорошее поведение сократят и дело исчезнет. Это не сдерживание, это не наказание. Я чувствую себя униженным», – сказал он.

Известно, что преступник, которому на момент нападения в прошлом году было 17 лет, вместе с еще одним 16-летним подростком проникли в дом в общине регионального совета Рамат-Негев поздно ночью, когда семья спала. Третий подозреваемый, которому был 21 год, ждал снаружи в машине.

Согласно обвинительному акту, представленному суду, двое несовершеннолетних из бедуинской общины Неве-Мидбар искали ценности и вошли в спальню, которую девочка делила со своими младшими братьями. Прокуратура заявила, что подозреваемый лег в постель с девушкой и начал целовать и лизать ее лицо, а после изнасиловал.

Девочка позвала своего отца, и двое грабителей убежали, когда их преследовали снаружи. Затем группа скрылась в ожидавшей машине.

Также «Курсор» сообщал, что в Тель-Авиве произошел резонансный инцидент на шоссе.

Помимо этого, начальник полиции рассказал, готов ли он работать с Бен-Гвиром.