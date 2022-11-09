Резонансное нападение на шоссе в Тель-Авиве: стало известно о состоянии пострадавшего

В среду улучшилось состояние водителя, который был госпитализирован с травмами головы после того, как мотоциклист ударил его по голове шлемом на шоссе в Тель-Авиве ранее на этой неделе.
Состояние 50-летнего водителя в настоящее время оценивается как удовлетворительное, и он был выписан из нейрохирургического отделения интенсивной терапии в городской больнице Ихилов, где он проходит лечение. Ожидается, что в ближайшие дни его выпишут из больницы.
Подозреваемый в нападении, 37-летний Арик Гринфельд, который ударил водителя шлемом во время ссоры в час пик, утверждал, что действовал в порядке самообороны и что другой водитель напал на него первым. ударил его кулаком и сломал ему зубы, сообщает 13 канал.
Его арест продлили до пятницы.
Полиция ждет возможности допросить госпитализированного водителя. Член его семьи рассказала 13 каналу во вторник, что она навещала этого мужчину и разговаривала с ним, но он ничего не помнит.
Ранее появились подробности о прошлой судимости мотоциклиста за дорожно-транспортное происшествие, которое, по утверждению семьи жертвы в этом деле, привело к его смерти полтора года спустя.
12-й канал сообщил, что в прошлом инциденте Гринфельд наехал на мужчину, причинив ему травмы головы. Дочь жертвы рассказала телеканалу, что семья была в шоке после того, как увидела, что имя Гринфельда в новостях после нападения на этой неделе.
Дочь рассказала, что ее отец был на переходе, когда «тот самый, этот подонок, выскочил на перекресток, не остановился на перекрестке, ударил его, швырнул в стену сбоку, убежал и оставил его «умирать».
Дочь, которой в то время было 19 лет, рассказала, что ее 58-летний отец получил травмы головы и провел некоторое время в доме престарелых, прежде чем он умер полтора года спустя.
Ранее Курсор писал, что пара из Нидерландов назвала дочку в честь реабилитационного центра в Израиле.