Резонансное нападение на шоссе в Тель-Авиве: стало известно о состоянии пострадавшего

Нападавший мотоциклист, ударивший его шлемом по голове, ранее был судим за наезд и побег.

В среду улучшилось состояние водителя, который был госпитализирован с травмами головы после того, как мотоциклист ударил его по голове шлемом на шоссе в Тель-Авиве ранее на этой неделе.

Состояние 50-летнего водителя в настоящее время оценивается как удовлетворительное, и он был выписан из нейрохирургического отделения интенсивной терапии в городской больнице Ихилов, где он проходит лечение. Ожидается, что в ближайшие дни его выпишут из больницы.

Подозреваемый в нападении, 37-летний Арик Гринфельд, который ударил водителя шлемом во время ссоры в час пик, утверждал, что действовал в порядке самообороны и что другой водитель напал на него первым. ударил его кулаком и сломал ему зубы, сообщает 13 канал.

תיעוד מנתיבי איילון: רוכב אופנוע נצפה חובט מספר פעמים עם הקסדה בראשו של אדם אחר ומפיל אותו לקרקע. לאחר מכן שב וחבט בו פעמים נוספות. נהגים שחלפו בכביש עצרו וניסו לסייע לאדם שהותקף והתקבצו סביבו. החשוד נעצר@daniel_elazar pic.twitter.com/bhhuIfJBgs — כאן חדשות (@kann_news) November 7, 2022

Его арест продлили до пятницы.

Полиция ждет возможности допросить госпитализированного водителя. Член его семьи рассказала 13 каналу во вторник, что она навещала этого мужчину и разговаривала с ним, но он ничего не помнит.

Ранее появились подробности о прошлой судимости мотоциклиста за дорожно-транспортное происшествие, которое, по утверждению семьи жертвы в этом деле, привело к его смерти полтора года спустя.

12-й канал сообщил, что в прошлом инциденте Гринфельд наехал на мужчину, причинив ему травмы головы. Дочь жертвы рассказала телеканалу, что семья была в шоке после того, как увидела, что имя Гринфельда в новостях после нападения на этой неделе.

Дочь рассказала, что ее отец был на переходе, когда «тот самый, этот подонок, выскочил на перекресток, не остановился на перекрестке, ударил его, швырнул в стену сбоку, убежал и оставил его «умирать».

Дочь, которой в то время было 19 лет, рассказала, что ее 58-летний отец получил травмы головы и провел некоторое время в доме престарелых, прежде чем он умер полтора года спустя.

Ранее Курсор писал, что пара из Нидерландов назвала дочку в честь реабилитационного центра в Израиле.