Начальник полиции рассказал, готов ли он работать с Бен-Гвиром

Комиссар полиции Коби Шабтай заявил вчера, что у него нет какой-либо неприязни к члену парламента от Религиозного сионизма Итамару Бен-Гвиру, который является главным кандидатом на пост следующего министра общественной безопасности, отвечающего за правоохранительные органы.

Его слова, как пишет The Times Of Israel, судя по всему, противоречат сообщениям о вражде между ними в последние годы. Шабтай, как сообщается, в 2021 году обвинял крайне правого депутата в разжигании ненависти между евреями и арабами в Восточном Иерусалиме и за его пределами.

Но в понедельник Шабтай заявил журналистам, что между ним и Бен-Гвиром нет проблем и что за последние месяцы они несколько раз обменивались рукопожатиями.

«У нас нет причин проводить примирение, потому что мы никогда не конфликтовали», — сказал Шабтай, опровергнув сообщения о потенциальной встрече для примирения между ними до того, как депутат может вступить в должность министра общественной безопасности.

Бен-Гвир на прошлой неделе заявил, что потребует министерство в коалиционных переговорах, и, как сообщается, попросил предоставить ему расширенные полномочия в качестве министра общественной безопасности во время встречи с лидером Ликуда Биньямином Нетаниягу, который сказал, что Бен-Гвир является кандидатом на этот пост.

«Я соглашусь на все», — сказал Шабтай, дав понять, что надеется, что в оборонном истеблишменте все будет спокойно.

«У меня нет проблем ни с кем», — добавил он.

Сообщается, что в мае 2021 года, во время конфликта Израиля с террористическими группировками в Газе, Шабтай обвинил Бен-Гвира в кровавых беспорядках в смешанных еврейско-арабских городах, худших, которые Израиль видел за последние десятилетия.

«Человек, который несет ответственность за эту интифаду, — Итамар Бен-Гвир», — цитировали тогда израильские СМИ слова Шабтая.

Ранее Курсор писал, что в службе тыла сообщили, в какие дни прозвучат сигналы тревоги.