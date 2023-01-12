Бен-Гвир пытается ввести еще один запрет: что нужно знать

Офис Гали Бахарав-Миары заявил, что она должна сначала услышать мнение политических лидеров, прежде чем рассматривать требование Бен-Гвира.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир в среду попросил о встрече с генеральным прокурором Гали Бахарав-Миарой по поводу его требования о том, чтобы полиция ввела полный запрет на демонстрацию палестинского флага.

Офис Бахарав-Миары подтвердил, что получил письмо от Бен-Гвира по этому поводу. В нем говорилось, что она должна сначала услышать позицию политических лидеров, прежде чем рассматривать какие-либо изменения в текущей политике правоприменения.

Израильский закон разрешает вывешивание палестинских флагов, хотя полиция имеет широкие возможности для принятия мер по поддержанию общественного порядка и регулярно удаляет их из общественных мест и конфискует флаги у тех, кто ими размахивает.

После того, как осужденный за терроризм размахивал палестинским флагом после своего освобождения из тюрьмы на прошлой неделе, Бен-Гвир сказал, что он дал указание полиции с воскресенья срывать все флаги, вывешенные публично, — эта мера может усилить трения между полицией и арабскими израильтянами.

Однако, как сообщается, полиция проигнорировала его указание и заявила ему, что нет законных оснований для их конфискации, пока не происходит подстрекательства.

Письмо Бен-Гвира в среду к Бахарав-Миаре было опубликовано до запланированных на субботу антиправительственных акций протеста. Несколько демонстрантов несли палестинские флаги во время аналогичных митингов в минувшие выходные.

Лидер «Раам» Мансур Аббас, чья исламистская партия была частью последней коалиции, во вторник призвал израильских арабов не размахивать палестинскими флагами на предстоящих протестах, чтобы избежать столкновений с полицией.

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