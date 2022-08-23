Бен-Гвир пытался воспользоваться разрешением на посещение арабских террористов

Бен-Гвир получил отказ на посещение террористов в тюрьме от Бер-Лева. Скандальный депутат был намерен «прийти, чтобы наорать на них, и проверить, чтобы никто не поощрял их».

В прошлом месяце принят законопроект, разрешающий членам Кнессета посещать осужденных террористов в тюрьме. С 1 августа депутаты от всех фракций Палаты представителей получили возможность встречаться с заключенными в тюрьмах, а власти могут контролировать эти встречи для защиты интересов безопасности Государства Израиль.

Этот план предназначался для того, чтобы депутатам, в основном арабским, было легче встречаться с преимущественно заключенными по соображениям безопасности.

Но один эксцентричный депутат, Итамар Бен-Гвир, подошел к этому творчески и нашел способ превратить это в еще одну возможность для политического представления. Он подал запрос на встречу с террористами Амджадом и Хакимом Авадом, убийцами семьи Фогель.

11 марта 2011 года пятеро членов одной семьи были убиты в своих постелях в поселке Итамар в Самарии. Амджад и Хаким Авад, братья из деревни Аварта, были арестованы и осуждены, с гордостью рассказывая об убийствах.

Депутат Кнессета Бен-Гвир говорит, что он не был удивлен отклонением просьбы, но удивился, что отказ основан на просьбе двух братьев-убийц. Ответ, полученный Бен-Гвиром из офисаминистра Бар-Лева, гласил: «Заключенные, которых вы хотели посетить, — Амджад Авад и Хаким Авад — не заинтересованы в вашем визите».

Бен-Гвир заявил: «Закон о разрешении посещений призван облегчить свободу передвижения членов партий РААМ и Объединенный список, позволяя им связываться с убийцами, но я намерен испортить праздник. Я приду, чтобы сделать обратное тому, что планировали Бар-Лев и Мики Леви: наорать на них; проверить, чтобы никто не поощрял их; следить за тем, чтобы больше не было жертв среди женщин-надзирателей и, прежде всего, чтобы напомнить всем нам, что мы должны решительно противостоять террористам».

«Курсор» писал ранее, что Бен-Гвир заявил, что идет в Кнессет самостоятельно.

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