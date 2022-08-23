Скандал с финансированием МЕРЕЦ и Аводы: какая иностранная организация выделяет им деньги

Разразился скандал с источниками финансирования партий МЕРЕЦ и Авода, поскольку СМИ сообщили о выделении средств из европейских фондов.

Политический фонд, принадлежащий крайне-левой партии канцлера Германии Шольца, финансирует радикально-левые партии МЕРЕЦ и Авода на предстоящих выборах.

Об этом сообщил канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Такие действия нарушают израильский закон о финансировании партий.

Другими словами, ЕС финансирует и арабский террор и левых в Израиле.

Германия, Иордания, и даже палестинские террористы — все пытаются повлиять на предстоящие выборы в Израиле, чтобы вновь привести к власти левых.

Недавно представители президента ПА Аббаса также в Рамалле встречались с депутатами Кнессета, с целью привести к власти Объединенный список.

ЕС сообщил, что продолжит финансировать террористические организации в Рамалле, признанные в Израиле террористическими.

Бывший председатель МЕРЕЦ Зехава Гальон прокомментировала информацию СМИ о пожертвованиях на ассоциацию внутри МЕРЕЦ из политического фонда правящей партии Германии: «Мне это кажется неправильным».

Ранее «Курсор» писал, что Зехава Гальон раскритиковала заявление Яира Голана.

Редакция информировала также, что ШАБАК предупредил ПА о невмешательстве в выборы Израиля.

Напомним, мы сообщали про праймериз в МЕРЕЦ: вечером будет известен победитель. Члены МЕРЕЦ выбирают во вторник не просто лидера партии, но и будущее направление ее развития, поскольку основные цели у претендентов на первое место в партии разные.