Скандал с финансированием МЕРЕЦ и Аводы: какая иностранная организация выделяет им деньги

Политический фонд, принадлежащий крайне-левой партии канцлера Германии Шольца, финансирует радикально-левые партии МЕРЕЦ и Авода на предстоящих выборах.
Об этом сообщил канал
Такие действия нарушают израильский закон о финансировании партий.
Другими словами, ЕС финансирует и арабский террор и левых в Израиле.
Германия, Иордания, и даже палестинские террористы — все пытаются повлиять на предстоящие выборы в Израиле, чтобы вновь привести к власти левых.
Недавно представители президента ПА Аббаса также в Рамалле встречались с депутатами Кнессета, с целью привести к власти Объединенный список.
ЕС сообщил, что продолжит финансировать террористические организации в Рамалле, признанные в Израиле террористическими.
Бывший председатель МЕРЕЦ Зехава Гальон прокомментировала информацию СМИ о пожертвованиях на ассоциацию внутри МЕРЕЦ из политического фонда правящей партии Германии: «Мне это кажется неправильным».
Ранее «Курсор» писал, что Зехава Гальон раскритиковала заявление Яира Голана.
Редакция информировала также, что ШАБАК предупредил ПА о невмешательстве в выборы Израиля.
Напомним, мы сообщали про праймериз в МЕРЕЦ: вечером будет известен победитель. Члены МЕРЕЦ выбирают во вторник не просто лидера партии, но и будущее направление ее развития, поскольку основные цели у претендентов на первое место в партии разные.