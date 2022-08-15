Религиозный сионизм распался: официальное заявление Бен-Гвира

Итамар Бен-Гвир объявил, что его фракция «Оцма Иехудит» будет баллотироваться как отдельная партия на выборах 1 ноября.

Ультраправый альянс «Религиозный сионизм» распался, так как сегодня вечером депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир объявил на пресс-конференции, что его фракция «Оцма Иехудит» будет баллотироваться как отдельная партия на выборах 1 ноября.

Бен-Гвир объяснил это тем, что его поддерживают гораздо больше избирателей, чем Смотрича. Следовательно, он пойдет на выборы сам.

איתמר בן גביר: "בלב שלם, אחרי שניסיתי בכל דרך להגיע לאחדות ובצלאל סירב, אני מכריז על ריצה עצמאית של עוצמה יהודית בבחירות" pic.twitter.com/xQE5EF6xzg — יהונתן גוטליב Yonatan Gottlieb (@yonatanGottlieb) August 15, 2022

«Религиозный сионизм» в последнее время продемонстрировал неплохие результаты в опросах: в одном из них партия получила 13 мест, но только если ее возглавит Бен-Гвир.

В прошлом месяце Бен-Гвир пригрозил баллотироваться в одиночку из-за разногласий с лидером партии Бецалэлем Смотричем по поводу состава избирательного списка «Религиозного сионизма».

За час до пресс-конференции лидер «Религиозного сионизма» Бецалель Смотрич призвал депутата Кнессета Итамара Бен-Гвира не выходить из ультраправого альянса и баллотироваться в одиночку на предстоящих выборах в Кнессет.

«У нас есть еще месяц до закрытия [избирательных] списков. Вернемся в переговорную — обо всем поговорим… договоримся, как лучше баллотироваться вместе, чтобы максимально усилить свои силы и принести победу национальному лагерю», — говорилось в видеообращении Смотрича.

«Курсор» писал ранее, что стало известно, как присоединение Айзенкота повлияет на картину выборов.