Бен-Гвир раскритиковал начальника генштаба ЦАХАЛа: что он сказал

Депутат Кнессета и председатель Оцма Иегудит Итамар Бен-Гвир высказался о комментариях начальника штаба ЦАХАЛа Авива Кохави о недавнем инциденте в Хевроне.

Политик это сделал в Twitter.

Бен-Гвир, который, как ожидается, станет министром национальной безопасности, заявил, что «очень уважает» Кохави, но он призывает выполнять его то, что сам начальник генштаба требует.

«Я ожидал, что начальник штаба, как он требует от солдата не высказываться политически, сам воздержится от политических заявлений. Неудивительно, что, когда министр обороны не работает, а политику задавать некому, создается вакуум руководства. Подчеркну: я не собираюсь ввязываться в наказание, но политика должно измениться», – написал ультраправый политик.

Отметим, что ЦАХАЛ провел расследование по обвинению бойца бригады «Гивати», напавшего на левого активиста в Хевроне с криками «Бен-Гвир наведет порядок». За это военнослужащего приговорили к 10 суткам заключения в военной тюрьме.

На фоне этого начальник генштаба Авив Кохави направил письмо солдатам ЦАХАЛа, заявив, что «солдатам не разрешается выражать какую-либо политическую позицию. К сожалению, в отличие от применения силы в ЦАХАЛе, которое осуществляется профессионально, законно и этично, в последнее время имело место несколько случаев насильственного и неоправданного применения силы как в отношении израильтян, так и палестинцев, и они включали словесное насилие и жестокое физическое насилие».

Кохави добавил, что солдаты ЦАХАЛа могут применять силу, но это должно соответствовать определенным принципам и законам. Применение же силы «не в целях выполнения миссии, не в целях самообороны и уж тем более не из-за выхода из себя или из мести» категорически запрещено.