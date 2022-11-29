Нападение солдата ЦАХАЛа на активиста в Хевроне: военнослужащему вынесен приговор

Все бойцы, которые вели себя не в соответствии с моральными требованиями, отстранены от оперативной деятельности до окончания расследования инцидента.

ЦАХАЛ провел расследование по обвинению бойца бригады «Гивати», который напал на левого активиста в Хевроне с криками «Бен-Гвир наведет порядок». В результате военнослужащий был приговорен к десяти суткам заключения в военной тюрьме.

Командное расследование инцидента завершено и будет представлено начальнику штаба в ближайшее время.

Вчера командир дивизии 162, подполковник Надав Лотан, побеседовал со всеми командирами бригад дивизии после инцидентов с применением насилия между боевиками, левыми активистами и палестинцами в Хевроне в минувшие выходные.

Командир дивизии заявил, что в связи со сложностью оперативной деятельности в Иудее и Самарии характер брифингов и закрепление инструкций о том, что «делать и не делать» необходимо усилить до 1 декабря.

Бригадный генерал Лотан заявил, что все бойцы, которые вели себя не в соответствии с моральными требованиями, не будут осуществлять оперативную деятельность до окончания расследования инцидента.

«Все командиры дивизии проявят нулевую терпимость к случаям словесного и физического насилия», — добавил старший офицер и подчеркнул, что все последние инциденты расследуются.

Инцидент возник в выходные, когда боевики «Гивати» в Хевроне зафиксировали нападение на левых активистов и журналиста. Бойцов отстранили после публикации видеодокументов. На одном из видео военнослужащий ударил кулаком по лицу, предварительно повалив его на землю.

Начальник Генштаба Авив Кохави направил письмо солдатам ЦАХАЛа, заявив, что «солдатам не разрешается выражать какую-либо политическую позицию. К сожалению, в отличие от применения силы в ЦАХАЛе, которое осуществляется профессионально, законно и этично, в последнее время имело место несколько случаев насильственного и неоправданного применения силы как в отношении израильтян, так и палестинцев, и они включали словесное насилие и жестокое физическое насилие».

Авив Кохави пояснил, что «солдатам ЦАХАЛа разрешено применять силу в соответствии с определенными принципами и законами, и у них есть для этого необходимые полномочия и инструменты». Однако им категорически запрещается применять силу не в целях выполнения миссии, не в целях самообороны и уж тем более не из-за выхода из себя или из мести».

Курсор ранее информировал об избиении активиста в Хевроне: солдаты ЦАХАЛа отстранены от службы.

Кроме того, наш сайт писал, что в Хевроне палестинцы напали на солдат ЦАХАЛа, у которых сломалась машина.