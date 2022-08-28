Бен-Гвир рассказал, какой пост получит от Нетаниягу в случае избрания его премьером

Бен-Гвир заявил, что левые порочат его, «потому что они знают, что, когда он получит высокий пост, реальность будет другой».

Крайне правый депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир предполагает, что, в отличие от предыдущих выборов, на этот раз Биньямин Нетаниягу сделает его министром кабинета, если лидер «Ликуда» станет премьер-министром.

Отвечая на вопрос во время интервью 12 каналу о прошлом обещании Нетаниягу не делать его министром, Бен-Гвир сказал: «Если вы спросите Нетаниягу сегодня, он не скажет того же».

Депутат-экстремист заявил, что если его партия «Религиозный сионизм» покажет себя так же, как предсказывают опросы общественного мнения, «я намереваюсь, надеюсь и готовлюсь к влиятельной роли, чтобы я мог здесь что-то изменить».

«Почему левые так сильно нападают и порочат меня?» — спросил он риторически, продолжив: «Потому что они знают, что, когда я буду там [на посту власти], реальность будет другой».

Ранее «Курсор» писал, что представитель Ликуда считает, что Бен-Гвир превратит Израиль в другую страну. «Странно, что Бен-Гвир легитимен. Когда Бен-Гвир и его люди будут в правительстве, это превратит Израиль в другую страну», — заявил Дан Меридор.