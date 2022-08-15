Бен-Гвир рассказал, почему отказался от сотрудничества со Смотричем

Сегодня вечером депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир объявит, что его фракция «Оцма Иехудит» будет баллотироваться как отдельная партия на выборах 1 ноября.

Крайне правый депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир объявил, что его ультранационалистическая партия «Оцма Иегудит» будет баллотироваться отдельно по собственному списку, а не вместе с «Религиозным сионизмом» из-за того, что, по его словам, эта фракция не может вести переговоры добросовестно.

«Я всеми способами пытался добиться единства между нами, но поскольку [лидер «Религиозного сионизма»] Бецалель [Смотрич] отказывался от всех моих уступок, сегодня вечером я от всего сердца заявляю, что «Оцма Иегудит» будет баллотироваться на выборах сама по себе», — сказал он.

Бен Гвир заявил, что он пошел на ряд уступок Смотричу, в том числе не дал своей партии паритета в общем списке кандидатов с «Религиозным сионизмом», а также отказался от руководства партией.

Он сказал, что Смотрич на самом деле не собирался вести честные переговоры, что привело к его решению баллотироваться в одиночку.

Ранее Смотрич призвал Бен-Гвира не баллотироваться отдельно, заявив, что разделение правого религиозного лагеря нанесет ущерб политическому блоку сторонников Нетаниягу.

Несмотря на комментарии Бен-Гвира, до крайнего срока подачи партийных списков 15 сентября остается целый месяц, а это значит, что есть время для возобновления переговоров.

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