Стало известно, как присоединение Айзенкота повлияет на картину выборов

«Государственный лагерь» с тремя лидерами Ганц — Саар — Айзенкот может получить на выборах 12 или 14 мандатов (по данным разных опросов), но этого недостаточно, чтобы одолеть блок Нетаниягу.

Вчерашнее присоединение бывшего начальника Генерального штаба Гади Айзенкота к блоку Бени Ганца — Гидеона Саара и новый тройственный союз Ганца-Саара-Айзенкота «Государственный лагерь» («ха-Махане ха-мамлахти») получит 12 мандатов на предстоящих выборах. При этом без Айзенкота, «Кахоль-Лаван»»-«Тиква Хадаша» получала 11 мандатов.

Об этом сообщил detaly.co.il.

Согласно данным последнего опроса 13-го канала остальные места распределятся так: Ликуд получит 34 мандата, «Еш Атид» — 23 места, «Религиозный сионизм» — 11 мест, ШАС — 8, «Яадут а-Тора» — 7, «Объединенный список» и «Авода» — 6, РААМ — 5, НДИ и МЕРЕЦ — 4 мандата. «Сионистский дух» Айелет Шакед не пересечет проходной барьер.

Таким образом, у блока Нетаниягу 60 мест. Коалиция есть, но не устойчивая. Блок «Только не Биби» отстает с большим отрывом.

Опрос 12-го канала показал несколько другие результаты: «Государственный лагерь» получит 14 мандатов, по сравнению с 12 мандатами без Айзенкота. «Ликуд» получает 34 мандата, «Еш Атид» — 23, «Религиозный сионизм» — 10, ШАС — 8, «Яадут а-Тора» — 7, «Объединенный список» — 6, «Авода» и НДИ — 5, РААМ и МЕРЕЦ — 4 мандата. «Сионистский дух» не проходит электоральный барьер. Таким образом, у Нетаниягу 59 мандатов, но у его соперников все равно намного меньше.

По опросу телеканала КАН-11, «Государственный лагерь» тоже получит 14 мандатов вместо 11. Остальные места распределились так. «Ликуд» — 35 мандатов, «Еш атид» — 22, «Религиозный сионизм» — 9, ШАС — 8, «Яадут а-Тора» — 7, «Объединенный список» — 6, Авода, НДИ и РААМ — 5, МЕРЕЦ — 4.

То есть и здесь блок Нетаниягу получает 59 мандатов, что недостаточно для формирования коалиции.

«Курсор» писал, что Гади Айзенкот возвращается в политику: к какой партии присоединился бывший начальник Генштаба.

Напомним, Айзенкот вернулся в политику: как отреагировал Яир Лапид.