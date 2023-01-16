Бен-Гвир «считает себя суперменом», который может решить все проблемы — Мансур Аббас

Председатель Раам Мансур Аббас прокомментировал десятки тысяч людей, вышедших на демонстрацию в Тель-Авиве, и высмеял министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира за его борьбу с преступностью в арабском секторе.

Об этом сообщает INN.

«Демонстрация была настолько впечатляющей и мощной, что я смог встретиться только с некоторыми людьми, поэтому я не был представлен всей аудитории. Там были десятки тысяч людей, евреев и арабов. Судебная система символизирует самую элементарную ценность любой демократической системы. Мы находимся в зоне, в которой мы подвержены влиянию того, как ведут себя другие страны», — сказал Мансур в интервью Radio 103FM

«Мы знаем, как выглядит судебная система в недемократических странах. Нам нужна независимая и мощная судебная система. Этот министр считает себя суперменом, способным решить проблемы. Судебная система реагирует на изменения, которые касаются исполнительной и законодательной власти, и поэтому она не является могущественной властью. Она пытается усовершенствовать вещи, это справедливое описание судебной системы в Израиле. Пусть они не обманывают нас», — продолжил Аббас.

Офис министра национальной безопасности Бен-Гвира заявил в ответ: «Министр совершил поездку по югу страны, где он также услышал от арабских граждан, жителей Рахата и диаспоры, которые просили его спасти юг, и услышал от них что они надеются, что ему удастся восстановить безопасность. Мансуру Аббасу пора заняться удовлетворением основных потребностей арабских граждан, а не поддерживать палестинский национализм».

Ранее Курсор писал, что начальник полиции Шабтай прокомментировал нынешние правила открытого огня и предложение Бен-Гвира. Комиссар израильской полиции Коби Шабтай говорит, что считает нынешние правила открытия огня подходящими, но в то же время он не стал отрицать заявленные планы министра общественной безопасности Итамара Бен-Гвира касаемо ослабления правил.

Курсор также сообщал, что высокопоставленный член террористической организации ХАМАС Абдель Рахман Шадид начал угрожать Израилю, потому что ему не по душе новая политика министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в отношении террористов, заключенных в тюрьмах.