Начальник полиции Шабтай прокомментировал нынешние правила открытого огня и предложение Бен-Гвира

Комиссар израильской полиции Коби Шабтай говорит, что считает нынешние правила открытия огня подходящими, но в то же время он не стал отрицать заявленные планы министра общественной безопасности Итамара Бен-Гвира касаемо ослабления правил.

Об этом сообщает 12-й канал.

«На мой взгляд, как я это вижу, нынешние правила открытия огня дают полицейским ответы, которые им нужны в различных ситуациях», — говорит Шабтай в интервью новостям 12 канала.

Начальник полиции прямо не противоречит Бен-Гвиру, утверждая, что «министр может говорить об определенных сценариях», и что ему не нужно «давать какой-либо ответ» до того, как проведут углубленное обсуждение вопроса.

По словам Бен-Гвира, правила ведения огня силами безопасности должны быть смягчены, чтобы позволить им стрелять в любого, кто держит камни или коктейли Молотова, представляющие потенциальную угрозу. Шабтай в прошлом критиковал политику Бен-Гвира, но с тех пор, как министр вступил в должность, стал придерживаться более нейтральных позиций.

Также он обвинил журналистов в создании напряженной атмосферы в преддверии вчерашней массовой акции протеста в Тель-Авиве, заявив, что полиция лишь заметила возможность того, что на митинге может вспыхнуть насилие.

Ранее мы рассказывали, что высокопоставленный член террористической организации ХАМАС Абдель Рахман Шадид начал угрожать Израилю, потому что ему не по душе новая политика министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в отношении террористов, заключенных в тюрьмах.

Также «Курсор» сообщал, что возле города Модиин правоохранители во время осмотра автобуса нашли в отделении для багажа 30 арабских преступников.