Бен-Гвир собрался подняться на Храмовую гору

Вступивший в воскресенье, 1 января, в должность министра национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что намерен посетить Храмовую гору на этой неделе. При этом конкретную дату своего визита Бен-Гвир не называет.

Глава «Оцма-Йехудит» и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир написал саркастический пост в Twitter, в котором поблагодарил все СМИ, «которые интересуются этим вопросом».

«Действительно, Храмовая гора — важная тема, и, как я уже сказал, я планирую подняться на Храмовую гору, — пишет Бен-Гвир. — По поводу даты — обещаю сообщить, когда поднимусь. До тех пор я бы хотел, чтобы выпуски новостей открывались каждый вечер сообщениями, касающимися этого вопроса — когда я собираюсь подняться на Храмовую гору?»

Как сообщал Курсор, в воскресенье, 1 января, в министерстве национальной безопасности состоялась смена министра — Итамар Бен-Гвир возглавил ведомство вместо Омера Бар-Лева.

Новый министр национальной безопасности сказал: “Между нами было много разногласий, но нет никаких споров о вашем вкладе в государство Израиль”.

“Господин уходящий министр, вы — не единственный, кому угрожают. Поговорите с моей женой и детьми, и вы узнаете, что мы слишком часто мы получаем фотографии окровавленных ножей и угрозы убить меня. Это исходит не только от врагов Израиля, но и также от евреев-анархистов. Вы сказали, что несколько десятков дел было открыто в Иудее и Самарии. Но происходят сотни случаев забрасывания камнями евреев в Хевроне, жители Самарии, жители Негева и Галилеи, евреи боятся обернуться и даже подойти к Западной стене в Иерусалиме. Нам нельзя стоять на месте, я хочу, чтобы мы двигались вперед и каждый укреплял личную безопасность всех нас”, — отметил Бен-Гвир.

Также Курсор информировал о том, что председатель Оцма Иегудит, назначенный министром национальной безопасности, Итамар Бен-Гвир обратился к Кнессету.