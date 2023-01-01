У любого террориста голова будет в крови: Бен-Гвир вступил в должность

По словам нового министра национальной безопасности, он с женой и детьми «слишком часто получает фотографии окровавленных ножей и угрозы убить меня”.

В воскресенье, 1 января, в министерстве национальной безопасности состоялась смена министра — Итамар Бен-Гвир возглавил ведомство вместо Омера Бар-Лева.

Об этом сообщает Kanal7.

Отмечается, что в начале церемонии нового министра Бен-Гвира встретил почетный караул полиции, и даже полицейский оркестр сыграл в его честь ряд песен раввина Шломо Карлебаха.

Уходящий министр Омер Бар-Лев раскритиковал на церемонии поведение правых в Израиле. Он посетовал, что ранее его пытались бесчисленное количество раз убить враги Израиля, а в последнее время еврейские граждане Израиля угрожали причинить ему вред за то, что он осмелился сказать, что есть поселенцы-экстремисты, которые совершали преступления на почве ненависти против палестинцев.

В ответ новый министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир сказал: “Между нами было много разногласий, но нет никаких споров о вашем вкладе в государство Израиль”.

“Господин уходящий министр, вы — не единственный, кому угрожают. Поговорите с моей женой и детьми, и вы узнаете, что мы слишком часто мы получаем фотографии окровавленных ножей и угрозы убить меня. Это исходит не только от врагов Израиля, но и также от евреев-анархистов. Вы сказали, что несколько десятков дел было открыто в Иудее и Самарии. Но происходят сотни случаев забрасывания камнями евреев в Хевроне, жители Самарии, жители Негева и Галилеи, евреи боятся обернуться и даже подойти к Западной стене в Иерусалиме. Нам нельзя стоять на месте, я хочу, чтобы мы двигались вперед и каждый укреплял личную безопасность всех нас”, — отметил Бен-Гвир

Также новый министр национальной безопасности обратился к сотрудникам своего ведомства.

“У любого террориста, который хочет навредить силам безопасности, будет голова в крови, и я поддержу вас в этой войне. Я полностью поддержу войну с терроризмом. Ради вас, ваших и наших семей”, — сказал Бен-Гвир.

Как сообщал Курсор, председатель Оцма Иегудит, назначенный министром национальной безопасности, Итамар Бен-Гвир обратился к Кнессету.

Также Курсор писал о важной новации в полиции, предложенной Бен-Гвиром.