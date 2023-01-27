Бен-Гвир тоже может попасть под удар БАГАЦа — СМИ

В прошлом нынешний министр национальной безопасности неоднократно подвергался арестам и представал перед судом по обвинениям в нарушениях общественного порядка, подстрекательстве к террору и сопротивлении полиции.

Еще до формирования правительства в БАГАЦ была подана апелляция против назначения Итамара Бен-Гвира на пост министра национальной безопасности. Авторы апелляции заявляют, что назначение «серийного и умелого нарушителя порядка» ответственным за полицию и поддержание общественного порядка — решение, «выходящее за все рамки разумного».

Об этом говорится в материале Israel Info.

Согласно информации СМИ, дата слушаний еще не назначена. При этом советник правительства дважды просила у суда отсрочки и пока не подала ответа на апелляцию.

«Бен-Гвир решил представлять себя сам, он негодует, что Бахарав-Миара не предложила суду отвергнуть апелляцию без рассмотрения как “выходящую за рамки компетенции Верховного суда”. Юридический советник правительства попросила суд назначить дату слушаний и дать ей вторую отсрочку для подготовки заключения по делу», — пишет издание.

Как известно, в прошлом Итамар Бен-Гвир неоднократно подвергался арестам и представал перед судом по обвинениям в нарушениях общественного порядка, подстрекательстве к террору, сопротивлении полиции и прочих подобных правонарушениях.

Как сообщал Курсор, Верховный суд постановил, что председатель ШАС Арье Дери не может занимать пост министра в нынешнем правительстве после того, как год назад он был осужден за налоговые правонарушения.

Десять судей проголосовали за дисквалификацию Дери, а один судья, Йосеф Элрон, проголосовал за то, чтобы позволить Дери продолжить работу в качестве министра. В своем постановлении судьи заявили, что назначение Дери министром внутренних дел и здравоохранения не может оставаться в силе.

Ранее Курсор информировал о том, что председатель ШАС Арье Дери впервые после своего увольнения с поста министра внутренних дел и министра здравоохранения выступил на заседании своей фракции.