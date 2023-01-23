Коалиция жива, правительство живо — Дери

Председатель ШАС Арье Дери впервые после своего увольнения с поста министра внутренних дел и министра здравоохранения выступил на заседании своей фракции.

Об этом информирует портал Maariv.

«Премьер-министр Нетаниягу, от которого ожидали, что он будет проводить учения, а не стрелять и уклоняться и слушать тот или иной совет, сделал это с большой болью. Коалиция жива, правительство живо, и все встанет на свои места мирным путем. Мы действуем по закону», — заявил Дери.

По его словам, Нетаниягу думал, что на выборах «народ сказал свое слово».

«Мы усердно работали, чтобы победить на выборах и осуществить то, что мы обещали», — считает лидер ШАС.

Как сообщал Курсор, Верховный суд постановил, что председатель ШАС Арье Дери не может занимать пост министра в нынешнем правительстве после того, как год назад он был осужден за налоговые правонарушения.

Десять судей проголосовали за дисквалификацию Дери, а один судья, Йосеф Элрон, проголосовал за то, чтобы позволить Дери продолжить работу в качестве министра. В своем постановлении судьи заявили, что назначение Дери министром внутренних дел и здравоохранения не может оставаться в силе.

Ранее Курсор информировал о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Наша редакция писала о том, что 4 января новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе, которую твердо намерен продвигать в израильской системе правосудия.