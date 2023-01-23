Коалиция жива, правительство живо — Дери

Председатель ШАС Арье Дери впервые после своего увольнения с поста министра внутренних дел и министра здравоохранения выступил на заседании своей фракции.
Об этом информирует портал Maariv.
«Премьер-министр Нетаниягу, от которого ожидали, что он будет проводить учения, а не стрелять и уклоняться и слушать тот или иной совет, сделал это с большой болью. Коалиция жива, правительство живо, и все встанет на свои места мирным путем. Мы действуем по закону», — заявил Дери.
По его словам, Нетаниягу думал, что на выборах «народ сказал свое слово».
«Мы усердно работали, чтобы победить на выборах и осуществить то, что мы обещали», — считает лидер ШАС.
Десять судей проголосовали за дисквалификацию Дери, а один судья, Йосеф Элрон, проголосовал за то, чтобы позволить Дери продолжить работу в качестве министра. В своем постановлении судьи заявили, что назначение Дери министром внутренних дел и здравоохранения не может оставаться в силе.