Коалиция жива, правительство живо — Дери

16:05, Сегодня
Новости Израиля, Политика
арье дери фото
Фото: Yonatan Sindel/Flash90

По словам уволенного министра, Биньямину Нетаниягу «пытались помешать и отменить волю народа».

Председатель ШАС Арье Дери впервые после своего увольнения с поста министра внутренних дел и министра здравоохранения выступил на заседании своей фракции.

Об этом информирует портал Maariv.

«Премьер-министр Нетаниягу, от которого ожидали, что он будет проводить учения, а не стрелять и уклоняться и слушать тот или иной совет, сделал это с большой болью. Коалиция жива, правительство живо, и все встанет на свои места мирным путем. Мы действуем по закону», — заявил Дери.

По его словам, Нетаниягу думал, что на выборах «народ сказал свое слово».

«Мы усердно работали, чтобы победить на выборах и осуществить то, что мы обещали», — считает лидер ШАС.

Десять судей проголосовали за дисквалификацию Дери, а один судья, Йосеф Элрон, проголосовал за то, чтобы позволить Дери продолжить работу в качестве министра. В своем постановлении судьи заявили, что назначение Дери министром внутренних дел и здравоохранения не может оставаться в силе.

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