Бен-Гвир выразил недовольство ракетным ударом ЦАХАЛа по Газе: что не так

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир не удовлетворен атакой ЦАХАЛа в секторе Газа, которая стала ответом на ракетный обстрел Израиля ХАМАСом. Он считает, что вместо этого Израилю следует ликвидировать лидеров террористической организации в ходе точечных убийств.

В интервью в кулуарах конференции директоров религиозных учреждений в Эйлате Бен-Гвир сказал главному редактору 7 канала Узи Баруху: «Я не удовлетворен реакцией ЦАХАЛ сегодня вечером в Газе. Я думаю, что наша реакция должна быть совершенно другой. ХАМАС должен знать, что новое правительство меняет уравнение. На каждую выпущенную ракету будут целенаправленные убийства. Я в кабинете, и я мог бы свергнуть правительство, но, конечно, нам нужно увидеть, как добиться наибольшего».

Напомним, что в среду вечером истребители ЦАХАЛа нанесли удар по складу с сырыми химическими веществами, которые ХАМАС использует для производства ракет, а также по объекту по производству оружия, расположенному в центральной части сектора Газа.

Атака произошла в ответ на ракету, которую перехватила система воздушной обороны ЦАХАЛа (Железный купол) в среду днем. После запуска звучали сирены в Сдероте, Ибиме и Нир-Аме.

Местные жители сообщили, что слышали несколько взрывов после включения сирены. 50-летняя женщина поскользнулась и получила легкие ранения, пытаясь убежать в бомбоубежище в Сдероте. Сотрудники «Маген Адом Адом» оказали ей помощь на месте и эвакуировали в больницу.

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