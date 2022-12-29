Стало известно о важной новации в полиции, предложенной Бен-Гвиром

Бен Гвир никогда не служил в армии, но приобрел популярность благодаря обещанию вернуть личную безопасность на фоне серии террористических атак в этом году.

Крайне правая фракция «Оцма Иегудит» добилась соглашения от партии «Ликуд» об отделении пограничной полиции от полиции Израиля и передаче сил жандармерии под непосредственный контроль нового министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Об этом говорится в коалиционном соглашении, подписанном двумя партиями в среду.

В соглашении говорится, что этот шаг будет сделан в течение 90 дней после формирования правительства.

Впоследствии пограничная полиция будет подчиняться непосредственно министру национальной безопасности, предоставив Бен-Гвиру контроль над силами, которые проводят секретные операции в Иудее и Самарии, отвечают за подавление палестинских беспорядков и протестов, а также отвечают за охрану демонстраций в Израиле.

Ранее в среду Кнессет принял закон, закрепляющий широкий политический контроль над силами безопасности, как того требовал Бен-Гвир в качестве условия присоединения к правительству Нетаниягу.

Внося поправки в существующие полицейские правила, закон гласит, что правительство имеет «власть» над израильской полицией. В нем Бен-Гвир, как новый министр национальной безопасности, «отвечает» за силы от имени правительства.

Закон прямо наделяет Бен-Гвира полномочиями определять общую политику полиции и определять «общие принципы действий». Он также может влиять на политику, касающуюся расследований, после консультации с комиссаром полиции и выслушивания мнения генерального прокурора.

Критики передачи контроля над полицией Бен-Гвиру, в том числе уходящий министр обороны Бени Ганц, предупредили, что его новая власть может нанести серьезный ущерб безопасности Израиля.

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