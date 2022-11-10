Бен-Гвир: Я не буду призывать выгнать всех арабов

Лидер ультраправой организации «Оцма-Йехудит» Итамар Бен-Гвир произнес свою речь на мероприятии, посвященном 32-й годовщине убийства Меира Кахане.

В своей речи Бен-Гвир поблагодарил Кахане, которого изгнали из Кнессета за расизм, за создание ешивы, которая помогла Бен-Гвиру вернуться к религии и где он изучал свои учения.

Бен-Гвир, который претендует на пост министра полиции в следующем правительстве, дистанциировался от некоторых учений Кахане, но сказал, что в конечном итоге черпает в нем вдохновение.

«Не секрет, что сегодня я не раввин Кахане и не поддерживаю депортацию всех арабов, и я не буду принимать законы об отдельных пляжах, хотя мы будем действовать и делать все, чтобы изгнать террористов из страны ради еврейского характера Израиля, ради поселений и его еврейской идентичности», — сказал Бен-Гвир.

«Но мне кажется, что изюминкой рабби Кахане была любовь. Любовь к Израилю без компромиссов, без каких-либо других соображений», — сказал он.

Кахане выступал против сосуществования евреев с арабами, которых он назвал «раком». Он сказал, что они должны быть изгнаны из Государства Израиль. Он был избран в Кнессет в 1984 году, но члены Кнессета по всему спектру выходили из зала, когда он говорил, а его партия «Ках» впоследствии была запрещена Кнессетом как расистская; поэтому ему запретили баллотироваться на переизбрание в 1988 году. Он был убит в 1990 году в Нью-Йорке американцем египетского происхождения.

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