Иран выступил с новыми угрозами в адрес Саудовской Аравии

«Исламская Республика Иран до сих пор проявляла стратегическое терпение, но не может гарантировать, что сохранит это стратегическое терпение, если боевые действия против нее продолжатся», — сказал иранский министр.

Иран предупредил своих соседей, в том числе Саудовскую Аравию, что он примет ответные меры против попыток дестабилизировать ситуацию во время ежедневных протестов, вызванных смертью Махсы Амини.

Уличное насилие вспыхнуло по всему Ирану после того, как 16 сентября 22-летняя Амини скончалась после ее ареста полицией нравов за якобы нарушение строгого дресс-кода Исламской Республики для женщин.

Иран обвинил своих врагов, включая Соединенные Штаты и Саудовскую Аравию, в том, что они стоят за беспорядками, которые, по его словам, привели к десяткам смертей, в основном среди демонстрантов, но также и среди сил безопасности.

«Я хотел бы сказать Саудовской Аравии, что наша судьба и судьба других стран региона связаны друг с другом, потому что мы соседи», — заявил в среду министр разведки Саудовской Аравии Исмаил Хатиб.

«Для Ирана любая нестабильность в странах региона заразна, а любая нестабильность в Иране может быть заразна для стран региона», — сказал он, слова которого цитируются на сайте верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

«Исламская Республика Иран до сих пор проявляла стратегическое терпение, но не может гарантировать, что сохранит это стратегическое терпение, если боевые действия против нее продолжатся», — добавил министр.

«Если Исламская Республика решит наказать эти страны, их стеклянные дворцы рухнут, и они больше не смогут наслаждаться стабильностью», — сказал он.

В прошлом месяце Иран обвинил ЦРУ и его коллег в Великобритании, Израиле и Саудовской Аравии в «заговоре» против него.

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