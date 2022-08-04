Ben & Jerry’s заявляет, что материнская компания заморозила зарплаты директоров

В прошлом году объем продаж производителя мороженого впервые превысил 1 миллиард долларов, став одним из 13 брендов Unilever, достигших такого масштаба, сообщил совет директоров.

Независимый совет директоров Ben & Jerry’s заявил в среду, что материнская компания Unilever, с которой компания ведет спор о продаже своего израильского бизнеса, заморозила зарплаты директоров в июле в качестве тактики давления в преддверии посредничества по этому вопросу.

5 июля Ben & Jerry’s подала в суд на Unilever, пытаясь заблокировать продажу израильского бизнеса местному лицензиату Ави Зингеру, заявив, что Unilever гарантировал Ben & Jerry’s право на защиту своего бренда при покупке компании в 2000 году.

Продажа позволит продавать мороженое Ben & Jerry’s в Иудее и Самарии, обойдя бойкот Ben & Jerry’s в Иудее и Самарии, который вызвал бурную реакцию в прошлом году.

«Мы решили обратиться в суд из-за продажи Unilever без нашего участия, что является явным нарушением нашего первоначального соглашения о приобретении с Unilever», — сказала председатель совета директоров Анурадха Миттал.

«Если Unilever готова так грубо нарушить соглашение, которое регулировало поведение сторон на протяжении более двух десятилетий, то мы уверены, что она не остановится на этом вопросе».

«Если не принять меры, действия Unilever подорвут нашу социальную миссию и важнейшую целостность бренда, что угрожает нашей репутации и, в конечном итоге, нашему бизнесу в целом», — добавила она.