Беннет и Лапид решили присутствовать на видеообращении Зеленского к Кнессету

Зеленский попросил выступить перед Кнессетом на прошлой неделе, однако изначально ему отказали, поскольку парламент собирался на каникулы.

Премьер-министр Беннет и министр иностранных дел Лапид решили, что они оба примут участие в видеообращении к Кнессету президента Украины Зеленского в воскресенье.

Они приняли это решение отчасти потому, что опасаются, что на выступление в Zoom приедет не так много законодателей, и они хотят стимулировать более высокую посещаемость, сообщает Haaretz.

Кнессет находится на каникулах, а ряд законодателей пребывают за границей.

Зеленский выступит перед Кнессетом в воскресенье в 18:00.

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