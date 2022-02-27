Беннет: Израиль отправляет Украине 100 тонн гуманитарной помощи

«Мы и весь мир озабочены сложными событиями в Украине, — сказал Беннет. — Сегодня правительство будет проинформировано о развитии событий, а вечером мы проведем заседание Кабинета министров, на котором подробно обсудим этот вопрос».

Премьер-министр Нафтали Беннет заявил в начале воскресного еженедельного заседания Кабинета министров, что «в ближайшие два дня в Украину прибудет самолет со 100 тоннами израильского гуманитарного оборудования для гражданских лиц в зонах боевых действий и тех, кто пытается уехать из Украины».

Там будут комплекты для очистки воды, медицинское оборудование, а также лекарства, палатки, одеяла, спальные мешки и дополнительное оборудование для гражданских лиц, которые не находятся в своих домах в холодную зимнюю погоду».

«Мы и весь мир озабочены сложными событиями в Украине, — сказал Беннет. — Сегодня правительство будет проинформировано о развитии событий, а вечером мы проведем заседание Кабинета министров, на котором подробно обсудим этот вопрос».

Также он заявил, что от имени всех граждан Израиля хотел бы выразить надежду на то, что этот конфликт будет урегулирован до того, как война разовьется дальше и гуманитарные последствия будут намного хуже, чем мы можем даже представить.

Как ранее писал Курсор, президент РФ Владимир Путин приказал перевести российские силы сдерживания в «особый режим боевого дежурства». Важно, что силы сдерживания в армии России представляют собой силы, которые имеют на вооружение стратегические и тактическое ракетно-ядерное оружие.

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