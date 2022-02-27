Путин начал угрожать ядерным оружием

Президент РФ Владимир Путин приказал перевести российские силы сдерживания в «особый режим боевого дежурства».

Важно, что силы сдерживания в армии России представляют собой силы, которые имеют на вооружение стратегические и тактическое ракетно-ядерное оружие.

Ранее Курсор сообщал, что компания Google решила ввести свои санкции против России.

Также редакция нашего портала писала, что спикер Госдумы пожаловался, что Швеция и Финляндия закрыли небо для его самолета.

Еще напомним, что Германия согласилась на отключение РФ от SWIFT.

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