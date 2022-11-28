Беннет надеется, что новое правительство сможет объединить общество Израиля

Нафтали Беннет в обзорной статье, опубликованной в Sunday New York Times, назвав уходящее правительство «правительством доброй воли», которое пыталось объединить Израиль.

«Мы называли себя правительством доброй воли. Мы доказали себе и тем, кто не входит в нашу коалицию, что люди с радикально разными политическими взглядами могут невероятно хорошо работать вместе. Мир более поляризован, чем когда-либо. Модель, которую мы представили, была моделью сотрудничества и единства. Превзойти свое племя на благо своей нации»,- сказал он.

Беннет также похвалил главу РААМ Мансура Аббаса, который вошел в историю, впервые приведя свою исламистскую партию в израильское правительство, назвав Аббаса «храбрым лидером».

Он также заявил, что его правительству удалось принять закон благодаря тому, что оно придерживается «правила 70/70», согласно которому 70% израильских граждан согласны с 70% вопросов, и это вопросы, на которых следует сосредоточиться.

«Мы все согласны с тем, что нам нужны лучшие поезда и дороги, лучшее образование, большая безопасность и более низкая стоимость жизни. Однако мы не согласны с израильско-палестинским конфликтом, религией и государством, а также с желаемым характером нашей правовой системы», — написал Беннет.

«Поэтому мое правительство сосредоточилось на выполнении 70%, а не на бесконечных спорах по вопросам, по которым мы не пришли к согласию. Мы все согласились с тем, что это правительство не будет ни настаивать на суверенитете Израиля над территориями, ни передавать их палестинцам», — добавил он.

По словам Беннета, эта стратегия позволила различным партиям его правительства работать вместе и видеть дальше тех имен, которые они могли называть друг друга в ходе предыдущих четырех избирательных кампаний.

«Хотя мое правительство просуществовало всего год, я считаю, что мы запечатлели уникальный образ и модель того, как крайне поляризованное общество может сотрудничать. Этот прекрасный образ, однажды выгравированный в сердцах и умах, не может быть легко стерт», — сказал он.

Беннет утверждал, что его правительство пало, потому что оно «плохо справилось с задачей, отражая огромное количество дезинформации, распространяемой по Израилю, и слепого сектантства. Эта кампания увенчалась успехом и положила конец моему правительству».

Беннет призвал новое правительство вспомнить, как разрозненные фракции работали вместе в правительстве, которое оно заменяет, и работать над сохранением единства Израиля.

«Сейчас в Израиле создается новое правительство, и я надеюсь, что его лидеры поймут, что самая большая проблема для Израиля — сохранить вместе все части израильского общества. Государство Израиль — это третье проявление еврейского политического образования в Священном Земля», — сказал он.

Беннет, ушедший в отставку с поста заместителя премьер-министра в начале этого месяца, объявил о своем уходе из политики после того, как его правительство рухнуло и летом были назначены новые выборы.

«Я желаю успеха правительству, которое будет сформировано. Правительство под моим руководством знало, как проводить национальную политику, но оно делало это путем переговоров и соглашений», — сказал политик.

Ранее Курсор писал, что стало известно, чем займется Беннет после официального ухода правительства Лапида. Несмотря на то, что уходящее правительство еще не покинуло свой пост, у Беннета уже есть конкретные планы.