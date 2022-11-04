Нафтали Беннет уходит в отставку

Заместитель премьер-министра завершает политическую карьеру, приветствуя достижения своего правительства и надеется, что новое правительство «будет действовать ответственно».

Заместитель премьер-министра Нафтали Беннет уведомил премьер-министра Яира Лапида в четверг, что он уйдет в отставку со своего поста в ближайшие дни.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Беннет написал, что его решение было принято «в свете результатов выборов и ожидаемого формирования нового правительства», и пожелал удачи будущей правой религиозной коалиции.

«Я надеюсь, что новое правительство будет действовать ответственно и с максимально широким консенсусом в обществе», — сказал он.

В своем заявлении бывший премьер-министр высоко оценил работу своего правительства, заявив, что оно формулирует политику посредством «переговоров и соглашений», и перечислил свои достижения.

«Мы предотвратили подписание ядерной сделки с Ираном, мы заблокировали открытие консульства США в Иерусалиме [для палестинцев], мы впервые за много лет принесли спокойствие жителям приграничной Газы, мы вернули многие безработные вернулись на работу, и мы успешно приняли бюджет, полный экономических реформ», — сказал Беннет.

После встречи с Лапидом ранее в четверг Беннет сказал, что они договорились, что до формирования нового правительства не будет приниматься никаких ненужных деликатных политических решений.

Лапид написал в Твиттере благодарность своему «другу и партнеру» в ответ на заявление Беннета: «Вместе мы сделали большие дела на благо Государства Израиль. Наша история еще не окончена».

Политическая карьера Нафтали Беннета:

Беннет ворвался на политическую сцену в 2013 году, когда его партия «Еврейский дом» получила 12 мест на выборах, став четвертой по величине партией в Кнессете. Он стал министром экономики в 33-м правительстве, возглавляемом Биньямином Нетаниягу, в то время как депутаты «Еврейского дома» заняли несколько других министерских портфелей.

Партия под руководством Беннета также присоединилась к следующему правительству Нетаниягу и заняла восемь мест в Кнессете. В то время Беннету удалось обеспечить мощный портфель министра юстиции для кандидата на пост кандидата Айелет Шакед, взяв на себя роль министра образования.

После роспуска 34-го правительства в декабре 2018 года Беннетт откололся от «Еврейского дома» вместе с Шакед на фоне сохраняющейся напряженности с раввинским руководством партии и создал недолговечную партию «Новые правые». «Новым правым» не удалось преодолеть избирательный барьер на выборах в апреле 2019 года, в результате чего Беннет не попал в Кнессет и не был у власти.

Затем Беннет сделал шаг назад, позволив Шакед возглавить партию, которая воссоединилась со своими бывшими бескомпромиссными, религиозно консервативными партнерами, Национальным союзом и Текумой, сформировав «Ямину». На этих выборах партия получила семь мест, а Беннет в конце концов занял пост министра обороны во временном правительстве Нетаниягу.

После выборов в марте 2020 года партия Бени Ганца «Кахоль-Лаван» и «Ликуд» сформировали правительство, к которому Беннет решил не присоединяться. Когда это правительство рухнуло спустя немногим более года, Беннет провел большую часть следующей избирательной кампании, отражая обвинения Нетаниягу в том, что он свергнет давнего премьера, сформировав правительство с Лапидом.

После выборов 2021 года Беннетт и Лапид сформировали разнообразную коалицию правых и левых партий и впервые в истории Израиля арабскую партию РААМ. Беннет должен был занимать пост премьер-министра в течение первой половины срока полномочий правительства в рамках соглашения о ротации премьер-министра с председателем «Еш Атид».

Но через год правительство рухнуло, многие депутаты из его собственной партии «Ямина» покинули ее из-за идеологических разногласий с партнерами по коалиции. Поскольку опросы предсказывали, что его партия получит на выборах только четыре места, Беннет объявил в июне, незадолго до роспуска Кнессета, что уходит из политики.

Срок его полномочий в качестве депутата истекает 15 ноября, когда Кнессет 25-го созыва примет присягу.

Ранее Курсор писал, что объявлены окончательные результаты выборов: блок Нетаниягу получил 64 мандата. По окончательным результатам выборов группа партий, поддерживающих Нетаниягу, получает 64 мандата, а группа фракций, составляющих уходящую коалицию, получает 51 мандат.

Мировые лидеры поздравляют Нетаниягу с победой на выборах. После победы Биньямина Нетаньяху на выборах мировые лидеры поздравили его в социальных сетях, подтвердив свое сотрудничество с его правительством.

Стало известно, кто получит портфели в правительстве Нетаниягу. Этап распределения портфелей будет непростым, и на каждое место претендует по несколько кандидатов как от партий блока, так и от самого Ликуда.

Кроме этого, Госсекретарь США прокомментировал результаты выборов. Энтони Блинкен поблагодарил Лапида за партнерство и подчеркнул «железные отношения» между США и Израилем. Президент США в ближайшие дни проведет важный разговор с Нетаниягу.

Ранее журналисты рассказали, что союзник Нетаниягу начал консультации с главами правых партий перед коалиционными переговорами.

Курсор сообщал о том, что в Оцма Иегудит назвали причины успеха партии на выборах.