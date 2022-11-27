Стало известно, чем займется Беннет после официального ухода правительства Лапида

Правительство все еще находится у власти, но у Беннета уже есть конкретные планы.

Несмотря на то, что уходящее правительство еще не покинуло свой пост, альтернативный премьер-министр Нафтали Беннетт уже согласовал график предстоящего глобального лекционного тура, согласно сообщению в Israel Hayom.

Одной из первых остановок в его туре, по-видимому, является Австралия, где уже забронированы три отдельных выступления.

График, по-видимому, был установлен некоторое время назад, после того как Беннет подал в отставку со всех руководящих должностей, которые он занимал в правительстве, которое он возглавлял вместе с Яиром Лапидом.

Несколько месяцев назад уже появлялись сообщения о туре Беннета, но он опроверг информацию о том, что он начал готовиться к зарубежному турне с лекциями, еще будучи заместителем премьер-министра.

Офис Беннета отреагировал на тот отчет, заявив: «После более чем десяти лет службы в израильских правительствах в качестве министра экономики, министра образования, министра обороны и премьер-министра Нафтали Беннет является частным лицом, и в течение его предстоящего года в качестве частного лица он проведет лекционный тур, посетив еврейские населенные пункты, а также другие места. Кроме того, он регулярно добровольно беседует с преподавателями в довоенных академиях и солдатами, и он будет продолжать делать это с большим энтузиазмом и самоотверженностью».

Ранее Курсор писал, что глава партии Ноам сделал громкое заявление касаемо службы женщин в армии.