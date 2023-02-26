Беннет обвинил Нетаниягу в «вопиющей лжи»: детали заявления

Беннет раскритиковал Нетаниягу за «вопиющую ложь», так как план арабского сектора включен в бюджет.

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет обрушился с критикой на премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра финансов Бецалеля Смотрича, обвинив их в «отвратительной лжи». Все потому, что правительство одобрило пятилетний план арабского сектора на 30 миллиардов шекелей, инициированный правительством Беннета.

Пятилетний план составило бывшее правительство Израиля во главе с Беннетом и главой оппозиции Яиром Лапидом после того, как его согласовали во время коалиционных переговоров с РААМом.

Сначала план вызвал резкую критику со стороны Нетаниягу и других правых политиков, а Беннета часто обвиняли в «продаже страны братьям-мусульманам и главе РААМа депутату Кнессета Мансуру Аббасу».

И несмотря на то, что ранее Нетаниягу выступал против плана Беннета, в пятницу правительство Нетаниягу решило включить финансирование плана в свой государственный бюджет, который одобрили на заседании кабинета министров на прошлой неделе.

В резком заявлении в Твиттере Беннет заявил, что, утвердив точно такой же план в своем государственном бюджете, Нетаниягу тем самым «признался», что лгал о том, что «Беннет перевел 53 миллиарда шекелей Исламскому движению и ХАМАСу».

«Биньямин Нетаниягу — глава пропагандистской машины, — написал бывший премьер-министр. — Мое правительство одобрило план на 6 миллиардов шекелей в год, который Нетаниягу и его «ядовитая машина» назвали [схемой финансирования террористических организаций]».

Беннет подчеркнул, что «ужасная ложь была совершена сознательно, преднамеренно, с полным цинизмом», переходя каждую красную черту, «все ради политической выгоды».

В заключение бывший премьер-министр написал: «Я должен раз и навсегда развенчать эту ложь, ради правды и истории — позор вам, Нетаниягу и Смотрич. Вы намеренно отравили умы миллионов израильтян».

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