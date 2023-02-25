Нетаниягу рядом с путиным и Хомейни: протестующие против судебной реформы развернули огромный баннер

Протестующие против реализуемой правительством судебной реформы развернули огромный баннер, где поместили премьер-министра Биньямина Нетаниягу в один ряд с лидером Исламской революции Рухоллой Хомейни, российским диктатором владимиром путиным*, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Об этом информирует Telegram-канал Израильские трудовыебудни.

«Прям один в один: протестующих расстреливает, конкурентов травит и в тюрьмы сажает. Совсем е*анулись в своей ненависти», — говорится в подписи к посту.

Ранее Курсор сообщал о том, что 25 февраля десятки тысяч израильтян примут участие в массовых демонстрациях против судебной реформы. Организаторы пообещали продемонстрировать премьер-министру Ненаниягу свою «силу и единство» после того, как он сказал, что хочет «ударить» по протестующим.

«Любой, кто хочет ударить и победить нас, сегодня вечером увидит нашу силу и единство», — говорится в заявлении организаторов протестов.

Основные акции запланированы в Тель-Авиве, впрочем, демонстрации пройдут и в других городах. В частности, лидер партии «Национальное единство» Бенни Ганц выступит с речью на демонстрации в Хайфе.

Также мы писали о том, что в субботу, 14 января, в Тель-Авиве десятки тысяч людей с флагами и зонтами собрались на площади Габима, чтобы выразить протест против планов правительства Нетаниягу по реализации судебной реформы. Более тысячи полицейских были стянуты в центральные районы Тель-Авива, улицы вокруг площади Габима были перекрыты. Центральные телеканалы вели прямые трансляции митинга.