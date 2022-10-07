Опрос: Правый блок получает 62 мандата

Опрос, проведенный Институтом прямых опросов для Channel 14, показывает, что если бы выборы состоялись, то правый блок получил бы 62 места.
Данные показывают, что «Ликуд» получает 35 мест, «Еш Атид» — 23 мандата, Партия Лагерь государственников — 11 мандатов, Партия религиозного сионизма — 11 мандатов. ШАС получает 9 мандатов, Яадут а-Тора — 7 мандатов, Исраэль Бейтейну — 6 мандатов, Авода — 5 мандатов, МЕРЕЦ — 5 мандата, Хадаш-Тааль и РААМ — по 4 мандата каждая.
Опрос, опубликованный ранее в четверг Mako и каналом Кнессет, показал, что если министр внутренних дел Айелет Шакед и ее партия «Еврейский дом» выйдут из гонки, то блок, возглавляемый «Ликудом», проиграет так же, как если бы она баллотировалась и не прошла избирательный порог.
Согласно опросу, «Ликуд» получит 32 места в Кнессете, а «Еш Атид» — 24 места. Религиозный сионизм получит 13 мест, Лагерь государственников — 11 мест, ШАС — 8 мест, Яадут а-тора — 7 мест. Авода и Исраэль Бейтену получают по 6 мест каждая, МЕРЕЦ — 5 мест, Хадаш-Тааль и РААМ — по 4 места каждый.
В общей сложности праворелигиозный блок во главе с «Ликудом» и депутатом кнессета Биньямином Нетаниягу получит 60 мест в Кнессете, а нынешние партнеры по коалиции во главе с «Еш Атид» получат 56 мест. Остальные четыре места достанутся Хадаш-Таал, которая не входит ни в одну коалицию.
В этом опросе партия «Еврейский дом» не преодолевает избирательный барьер. Однако, если «Еврейский дом» выбывает из гонки, то опрос утверждает, что это повлияет на результаты выборов: в этом сценарии партия «Лагерь государственников» получит 12 мест в Кнессете, а треть места в Кнессете достанутся Религиозному сионизму. В этом сценарии блок под руководством «Ликуда» получит всего 59 мест по сравнению с левоцентристским блоком, который получит 57 мест.
Ранее Курсор писал, что опрос показал, что блок Нетаниягу проиграет, если Шакед выйдет из гонки. «Еврейский дом» может не пройти избирательный барьер, и если он выпадет, то партия Ликуд, возглавляемая Нетаниягу, тоже проиграет.
Курсор сообщал, что еще один конгрессмен предостерег Иерусалим от вхождения Бен-Гвира в новое правительство. По его словам Бен-Гвир может «подорвать двусторонние отношения» между Израилем и США.
Кроме этого, лидер МЕРЕЦ озвучила планы на будущее правительство. Захава Гальон выразила готовность «поступиться принципами» в вопросах религии и государства ради возможности включить в коалицию ультраортодоксальные партии.
Напомним, председатель партии РААМ пообещал не поддерживать лидера оппозиции Беньямина Нетаниягу в попытке сформировать правительство.