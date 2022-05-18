Беннет призвал соблюдать правила и оставаться в безопасности на горе Мерон

Нафтали Беннет поприветствовал всех, кто идет к могиле рабби Шимона бар Йохая, и тех, кто празднует Лаг ба-Омер по всему миру.

Премьер-министр заявил, что праздник на горе Мерон – это событие, выражающее любовь к Израилю, объединяющее людей, святость и радость.

Об этом сообщает Israel National News.

Также он добавил, что правительство Израиля сделало значительные инвестиции, чтобы обеспечить широкое и безопасное участие.

Премьер-министр призвал общественность действовать в соответствии с опубликованными директивами и ходить только по билетам для безопасного празднования.

«Я благодарю заместителя министра по делам религий, депутата Кнессета Матана Кахане, который взял на себя работу по подготовке мероприятия, заместителя комиссара израильской полиции (в отставке) Цвику Теслер, курирующего мероприятие, и офицеров израильской полиции, которые будут охранять посетителей», — заявил Беннет.

Премьер-министр пожелал всему Израилю счастливого и безопасного отдыха.

Курсор писал ранее, что United Hatzalah готовится к паломничеству на гору Мерон. После трагедии, произошедшей в прошлом году, United Hatzalah завершила профессиональную и материально-техническую подготовку для обеспечения медицинской безопасности паломников, которые приедут в Мерон в этом году на праздник Лаг ба-Омер.