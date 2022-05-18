United Hatzalah готовится к паломничеству на гору Мерон

После трагедии, произошедшей в прошлом году, United Hatzalah завершила профессиональную и материально-техническую подготовку для обеспечения медицинской безопасности паломников, которые приедут в Мерон в этом году на праздник Лаг ба-Омер.

Врачи, фельдшеры и бригады скорой помощи со всей страны, принимавшие участие в мероприятии в прошлом году, вновь примут участие в обеспечении медицинской безопасности. Они будут работать как пешие бригады, так и с машинами скорой помощи и будут разделены на смены, чтобы обеспечить широкое круглосуточное покрытие всех частей горы Мерон.

Об этом сообщает Israel National News.

«Это своего рода закрытие волонтеров, которые участвовали в прошлом году и сделали все возможное, чтобы спасти жизни людей в условиях произошедшей трагедии», — сказал президент и основатель United Hatzalah. «Мы успешно завершили подготовку к фестивалю, как и каждый год. Наши волонтеры ежегодно доказывают свою приверженность защите жизней тех, кто решил отпраздновать на этом месте. Мы надеемся, что в этом году не будет серьезных инцидентов и что все насладятся праздником в мире».

Вице-президент по операциям Дов Майзель сказал: «Я горжусь нашей тесной работой и партнерством с израильской полицией и другими соответствующими органами в связи с этим событием. Вместе мы создали модель, которая позволит нашим волонтерам вместе с другим аварийным персоналом обеспечить безопасность тех, кто совершает паломничество. Мы настоятельно рекомендуем всем посетителям соблюдать правила безопасности, установленные для этого мероприятия».

Напомним, что во время беспорядков в Иерусалиме агрессивно настроенные палестинские арабы камнями атаковали полицейских. Столкновения начались во время похорон арабского экстремиста. Прямо на кладбище были запущены фейерверки.