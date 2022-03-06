Беннет с супругой приехали встречать беженцев из Украины

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет с супругой Галит приехали встречать беженцев из Украины.
Также их приехали встречать Айелет Шакед и Авигдор Либерман.
Об этом сообщает телеграм-канал Люди в черном.
«Курсор» писал о том, что с начала войны в Израиль прибыло уже более двух тысяч украинских граждан. Отдел регистрации и иммиграции МВД сообщает, что въезд был запрещен 112 из 2034 граждан Украины, прилетевших в Израиль с начала войны, которую начала РФ 24 февраля.
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