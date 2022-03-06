Беннет с супругой приехали встречать беженцев из Украины

В связи с войной в Украине сотни беженцев вынуждены покинуть свои дома. Евреи из Украины направились в Израиль, где их встретил премьер-министр с супругой.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет с супругой Галит приехали встречать беженцев из Украины.

Также их приехали встречать Айелет Шакед и Авигдор Либерман.

Об этом сообщает телеграм-канал Люди в черном.

«Курсор» писал о том, что с начала войны в Израиль прибыло уже более двух тысяч украинских граждан. Отдел регистрации и иммиграции МВД сообщает, что въезд был запрещен 112 из 2034 граждан Украины, прилетевших в Израиль с начала войны, которую начала РФ 24 февраля.

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