С начала войны в Израиль прибыло уже более двух тысяч украинских граждан

Война в Украине заставила многих людей бежать из страны. Большое количество людей отправились в Израиль различными путями. Многие еще будут прибывать.
Так, 6 марта в аэропорту Бен-Гурион приземлятся три специальных рейса с примерно 300 еврейскими иммигрантами из Украины.
Ранее редакция Курсора сообщала, что споры израильтян по поводу войны Украины с РФ превращаются в жестокие драки.
Кроме того, наш сайт писал, что российские авиакомпании прекращают полеты за границу.
Еще напомним, что израильтяне вышли на демонстрацию под дом Беннета в поддержку Украины.
Тысячи евреев из Украины скоро могут подать заявки на алию.
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