Блинкен: США «активно работают» над сделкой по поставке Украине польских истребителей

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «активно работают» над сделкой с Польшей о поставке Украине самолетов.
«Не могу говорить о сроках, но могу сказать, что мы очень и очень активно рассматриваем это», — сказал он журналистам во время визита в Молдову.
Блинкен говорит, что США «ведут очень активные переговоры с украинскими официальными лицами… чтобы получить самую последнюю оценку их потребностей».
«Получив эту оценку, мы будем работать над тем, чтобы знать, что мы, союзники и партнеры можем предложить», чтобы укрепить оборону Киева от российского вторжения, — говорит он.
«Сейчас мы активно рассматриваем вопрос о самолетах, которые Польша может предоставить Украине, и думаем, как мы могли бы восполнить запасы, если Польша решит поставить эти самолеты», — заявил Блинкен.
Несколько американских новостных агентств передали вчера, что официальные лица США сообщили им о возможной сделке, по которой Польша отправит в Украину самолеты советской эпохи в обмен на американские истребители F-16.
Ранее Курсор писал, что в сети показали, как ВСУ охраняют синагогу в Украине.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.