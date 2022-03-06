Блинкен: США «активно работают» над сделкой по поставке Украине польских истребителей

«Сейчас мы активно рассматриваем вопрос о самолетах, которые Польша может предоставить Украине, и думаем, как мы могли бы восполнить запасы, если Польша решит поставить эти самолеты», — заявил Блинкен.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «активно работают» над сделкой с Польшей о поставке Украине самолетов.

«Не могу говорить о сроках, но могу сказать, что мы очень и очень активно рассматриваем это», — сказал он журналистам во время визита в Молдову.

Блинкен говорит, что США «ведут очень активные переговоры с украинскими официальными лицами… чтобы получить самую последнюю оценку их потребностей».

«Получив эту оценку, мы будем работать над тем, чтобы знать, что мы, союзники и партнеры можем предложить», чтобы укрепить оборону Киева от российского вторжения, — говорит он.

«Сейчас мы активно рассматриваем вопрос о самолетах, которые Польша может предоставить Украине, и думаем, как мы могли бы восполнить запасы, если Польша решит поставить эти самолеты», — заявил Блинкен.

Несколько американских новостных агентств передали вчера, что официальные лица США сообщили им о возможной сделке, по которой Польша отправит в Украину самолеты советской эпохи в обмен на американские истребители F-16.

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