Беннет собирается подать в суд на журналистов за клевету

Это может произойти уже в ближайшие недели.

Ожидается, что в скором времени бывший премьер-министр Нафтали Беннет подаст ряд исков против журналистов и авторов публикаций в Twitter за клевету.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Издание пишут, что это может произойти уже в ближайшие недели.

Ранее Беннет заявил, что уходящее правительство является «правительством доброй воли», объединившим Израиль. По его словам, власть доказала, что можно эффективно сотрудничать с людьми радикальных политических взглядов, теми, «кто не входит в нашу коалицию».

По мнению бывшего премьер-министра, сейчас мир более поляризован, чем когда-либо, но правительству удалось «превзойти свое племя на благо своей нации». Также он похвалил главу РААМ Мансура Аббаса, вошедшего в историю благодаря тому, что впервые привел свою исламистскую партию в правительство Израиля. Он считает, что Аббас – «храбрый лидер». Больше об этом узнайте в нашем материале.

«Курсор» сообщал, что Беннет – не единственный известная деятель, собирающийся судиться со СМИ. Так, председатель Оцма Иегудит Итамар Бен-Гвир подал в четверг, 1 декабря, иск о диффамации на сумму около 150 тысяч шекелей через адвоката Ханмала Дорфмана против газеты Haaretz и репортера Хаима Левинсона.

В заявлении сказано, что газетой Haaretz была опубликована «ложная, сфальсифицированная статья», являющаяся «серьезной клеветой». Депутат Кнессете полагает, что журналистам было известно, что «факты, мягко говоря, не соответствуют действительности». Также в иске сказано, что «Левинсон и Haaretz опубликовали статью против депутата Бен-Гвира», которая была посвящена тому, что политик является противником подачи жалобы в полицию из-за случая сексуальных домогательств.