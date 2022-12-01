Бен-Гвир подал иск о диффамации против газеты Haaretz и Хаима Левинсона

«Они проводят против меня клеветническую кампанию, кто солжет, тот заплатит», — сказал он.

Председатель Оцма Йехудит, депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир подал сегодня утром (в четверг) иск о диффамации на сумму около 150 тысяч шекелей через адвоката Ханмала Дорфмана против газеты Haaretz и репортера Хаима Левинсона.

«Газета Haaretz опубликовала ложную, сфальсифицированную статью, которая представляет собой серьезную клевету, несмотря на то, что знала, что факты, мягко говоря, не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

Также в исковом заявлении подробно указано, что «Левинсон и Haaretz опубликовали статью против депутата Бен-Гвира», в которой говорилось, что Бен-Гвир выступает против подачи жалобы в полицию из-за случая сексуальных домогательств.

В заявлении утверждается, что на самом деле информация в статье выдумана, это ложь и клевета.

«Газета Haaretz забыла, что выборы закончились, и продолжает помечать меня как цель для моей дискредитации и публикации клеветы. Ложная клеветническая кампания против меня не остановит меня, и те, кто лжет, заплатят», — сказал Бен Гвир.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу рассказал, запретит ли новое правительство ЛГБТ-парады.

Кроме того, Либерман заявил, что Нетаниягу «покончит» с Бен-Гвиром и Смотричем.