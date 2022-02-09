Беннет создает группу для расследования обвинений полиции в шпионаже

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет создал следственную группу, в которую входят представители Агентства безопасности Израиля (Шин Бет) и спецслужб Моссад для расследования утверждений о том, что израильская полиция неоднократно незаконно использовала шпионское ПО Pegasus NSO.

Решение было принято через несколько дней после того, как был опубликован список тех, за кем велось наблюдение, что вызвало первоначальные опровержения со стороны полиции, за которыми последовали призывы членов кабинета министров провести официальное правительственное расследование.

Об этом сообщает Algemeiner.

Беннет встретился с министром юстиции Гидеоном Сааром, министром общественной безопасности Омером Бар-Левом и недавно назначенным генеральным прокурором Гали Бахарав-Миара , чтобы обсудить этот инцидент.

В своем заявлении канцелярия премьер-министра заявила, что до принятия решения о создании механизма расследования, Беннет решил провести проверку 26 имен, перечисленных в Calcalist о предполагаемом полицейском шпионаже, добавив, что будет следить за рассмотрением результатов.

В понедельник Calcalist представил обновленный отчет, в котором говорится, что полиция использовала Pegasus для слежки за целым рядом лиц, таких как руководители министерств и лидеры протестов.

После сообщения Бар-Лев сказал, что он поддержит правительственное расследование этого дела, но другие члены как коалиции, так и оппозиции призвали вместо этого провести государственное расследование.

Бар-Лев, как сообщается, согласился с призывом к государственному расследованию, а также сказал, что из 26 имен, фигурирующих в отчете, «только три оказались правдой».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Мандельблит приказал заблокировать шпионское ПО Pegasus.

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