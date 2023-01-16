Беннет выступил с заявлением о судебной реформе: Это нанесет ущерб основам Государства Израиль

Анонсированная новым правительством судебная реформа «опасна», и их «необходимо подкорректировать»

Об этом в понедельник, 16 января, заявил бывший премьер-министр Нафтали Беннет, информирует Jerusalem Post.

Беннет, в частности, отметил: давно считает, что судебная система в Израиле взяла на себя чрезмерные полномочия и блокирует любые попытки их изменить. Соответственно, необходимы некоторые изменения. Однако нынешнее предложение опасно.

«Это нанесет ущерб основам Государства Израиль, его экономике, его гражданам и может привести к разрыву уз, связывающих всех нас вместе», — отметил Беннет.

Он призвал обе стороны сесть вместе и обсудить эти изменения, чтобы прийти к соглашению о том, как реформировать судебную систему.

«Честно говоря, это не очень сложно, если только обе стороны объединятся, проявив немного доброй воли», — резюмировал экс-премьер-министр.

Как сообщал Курсор, в субботу, 14 января, тысячи людей с флагами и зонтами собрались в Тель-Авиве на площади Габима, чтобы выразить протест против планов правительства Нетаниягу по реализации судебной реформы.

Позже антиправительственная демонстрация продолжилась факельным шествием.

Ранее мы писали о том, что полиция дала разрешение на проведение в субботу, 14 января, демонстрации в Тель-Авиве против судебной реформы. Соответствующий документ подписал командующий округом Тель-Авива суперинтендант Амихай Ашад.

При этом он отметил, что одним из условий проведения демонстрации является обязательство организаторов не допустить массового шествия. Также отмечается, что «запрещено выходить на дорогу, блокировать перекрестки или создавать какие-либо помехи для движения во время демонстрации».

Также Курсор информировал о том, что тысячи активистов левых сил в субботу, 7 января, собрались у театра Габима на марш против нового правительства. Организаторы акции из движения «Стоим вместе» заявили, что «экстремистские и опасные элементы во вновь созданном правительстве уже планируют, как навредить всем нам».