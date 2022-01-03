Беннет заявил, что люди старше 60 лет и медицинские работники должны сделать четвёртую вакцину от Covid

Премьер-министр сказал, что министерство здравоохранения одобрило ревакцинацию для людей старше 60 лет и медицинских работников.

В четверг Израиль одобрил четвертую вакцину против Covid для людей старше 60 лет и для медработников. Израиль стал одной из первый стран, сделавших это.

Об этом сообщает Times of Israel.

Премьер-министр Израиля сообщил, что штамм Омикрон уже в стране и мы должны принять меры, чтобы не допустить новой волны заражения.

Сообщается о 4206 новых случаях заражения Covid за последние сутки, что означает, что число заболевших выросло на 195 процентов за последнюю неделю.

Правительство опасается, что количество заболевших может вырасти до 50 000 случаев в сутки, поэтому не перестает призывать граждан вакцинироваться,

Более четырех миллионов человек из 9,5 миллиона населения Израиля получили три прививки от коронавируса.

Всего в Израиле официально было зарегистрировано почти 1,4 миллиона случаев заболевания коронавирусом, в том числе 8 244 смертельных случая.

Напомним, что ранее «Курсор» сообщал о том, что Беннет сказал, что мы уже ощущаем рост инфицирования коронавирусом.

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